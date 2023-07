Twitter vs. Thread: Bringt Zuckerberg mehr als noch eine Hetz-Maschine?

Dass Thread, das nach Medienberichten möglicherweise ab Donnerstag, 6. Juli, als eine Art Instagram-Erweiterung an den Start gehen soll und von dem erste Screenshots bereits in Googles Play Store sowie im Apple Store zu sehen sind, die Hoffnung erfüllen kann, muss sich allerdings erst noch zeigen. Viel wird davon abhängen, ob der Meta-Konzern technische und inhaltliche Vorkehrungen trifft, um wirksam zu verhindern, dass auch Thread in Windeseile zu einer weiteren Distributionsplattform für Hetze, Lügen und Propaganda verkommt. Einem Dienst, dessen Algorithmen in erster Linie darauf gepolt sind, Nutzer durch bewusst selektive Botschaften aus der eigenen Meinungsblase zum Verbleib auf der Plattform zu stimulieren.