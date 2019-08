Überwachung: Wenn Handydaten verraten, wo als nächstes Gewalt ausbricht

Inzwischen setzen laut dem US-Wissenschaftsmagazin „Nature“ Hilfsorganisationen rund um die Welt und regelmäßig Handydatenanalysen bei Krisen und Katastrophen ein. In Haiti etwa, nach dem großen Erdbeben von 2010; in der Türkei, um die Reisewege syrischer Flüchtlinge nachzuvollziehen; nach dem Erdbeben 2015 in Nepal; um das Reiseverbot während der Ebola-Epidemie in Sierra Leone zu überwachen. Das Potenzial, mit diesen Daten Menschen zu helfen, ist groß. Hilfsorganisationen können mit Hilfe solcher Daten frühzeitig und an den richtigen Orten Zeltlager, Nahrungsmittel und Medikamente einfliegen. Und Gesundheitsbehörden können besser abschätzen, wie sich ein Virus ausbreitet.