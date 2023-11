Ukraine Wie Odessa mitten im Krieg zum neuen IT-Zentrum wird

So betonte etwa Bundeskanzler Olaf Scholz gerade erst beim sechsten deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum am 24. Oktober in Berlin das Potenzial der Ukraine unter anderem im IT-Sektor. Und er forderte mit Blick auf die bereits im Land tätigen Konzerne auch weitere deutsche Firmen auf, die Gelegenheit zur Ansiedelung und Zusammenarbeit zu nutzen: „Wer heute in die Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland, das Teil unserer Rechtsgemeinschaft und unseres Binnenmarkts sein wird.“ Punkten wollen die ukrainischen Firmen – trotz der andauernden militärischen Bedrohung, die auch in Odessa stets zu spüren ist – mit ihrer Flexibilität, Arbeit in derselbe Zeitzone wie ihre westeuropäischen Kunden und einer ähnlichen Unternehmenskultur.