Ukraine Wie Odessa mitten im Krieg zum neuen IT-Zentrum wird

Die Büroräume des Unternehmens in Odessa liegen in einem bereits in Friedenszeiten beliebten Stadtviertel nahe des historischen Zentrums. Dort ist Alina Shvydka für die Ausstattung der Büros zuständig. Das technische Niveau aller Standorte sei weltweit grundsätzlich gleich, erzählt die Büro-Managerin. Dennoch zwinge der Krieg natürlich zu Anpassungen vor Ort, sagt sie und führt den Gast in den Luftschutzbunker. Der gehöre inzwischen zu jedem Standort in der Ukraine. In Odessa bringen sich Shvydka und das übrige Team bei den regelmäßigen Alarmen in einer Tiefgarage in Sicherheit, wo sie sogar einen eigenen Arbeitsraum eingerichtet haben. Der gewährleiste, erzählt die Büromanagerin, dass zum Beispiel virtuelle Meetings mit Kunden selbst während eines Alarms fortgesetzt werden können.