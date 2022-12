Umgang mit Hinweisgebern Wie ein Hacker die Baumarktkette Obi warnen wollte – und fast verzweifelte

Mehr Gespür für die Brisanz und funktionierende Meldewege zeigen hingegen die Verantwortlichen in der Zentrale der Fraunhofer Gesellschaft in München und bei der Stadtverwaltung Heidelberg. Obwohl Pereira seinen Sicherheitshinweis auch da nur an eine im Impressum des Web-Angebots vermerkte E-Mail-Adresse verschickt, melden sich kurz darauf IT-Experten von Forschungseinrichtung und Stadt. „Wir nehmen jeden solcher Hinweise ernst und prüfen die Hintergründe der entsprechenden Meldungen“, sagt etwa Sascha Balduf von der Heidelberger Stadtverwaltung. „Herr Pereira stellte uns unentgeltlich und kurzfristig die Details zur Verfügung, mit denen wir das Problem nachvollziehen und die Lücke dann so schnell wie möglich schließen konnten“, heißt es bei Fraunhofer.