Unternehmenssoftware Wie die SAP-Rivalen ihre Kunden in Richtung Cloud schubsen

Das bedeutet im Umkehrschluss: Cloud-unwillige SAP-Kunden, die den Weg in Richtung Internet-Wolke nicht mitgehen wollen und sich nach On-Premise-Alternativen umschauen, haben kaum noch Alternativen. Denn die SAP-Rivalen Oracle, Microsoft & Co. haben den Umstieg in die Wolke teils noch rabiater erzwungen. „Die Situation mit Cloud und On-Premise in der Softwarebranche ist vergleichbar mit Verbrenner und Elektromotor in der Automobilindustrie“, sagt Axel Oppermann, IT-Analyst beim Marktbeobachter Avispador in Kassel. „Fast alle Hersteller marschieren in Richtung E-Mobilität – weitere Investitionen in Innovationen etwa beim Dieselmotor ergeben da keinen Sinn.“