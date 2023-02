Urteil des Bundesverfassungsgerichts Misstraut Palantir!

In der Grundsatzfrage „Freiheit oder Sicherheit?“ hat das Bundesverfassungsgericht nun also für die Freiheit entschieden: Es hat den Einsatz von Data Mining bei der Polizei klare Grenzen gesetzt. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie seit 2017 in Hessen praktiziert wird und in Hamburg in der Vorbereitung war, ist demnach verfassungswidrig.