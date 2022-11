Verfahren beim Verwaltungsgericht Hängepartie um BSI-Präsident Arne Schönbohm

Hängebeschluss, das klingt ein wenig nach Hängepartie. Und genauso dürfte sich die Sache für Arne Schönbohm, den einstigen Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, derzeit anfühlen. Und zwar, weil das Verwaltungsgericht in Köln es am Mittwoch, 23.11., abgelehnt hat, einen sogenannten Hängebeschluss zu erlassen.