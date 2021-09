Vergleichsplattformen für Software Gibt’s vielleicht etwas Besseres als Zoom?

All das eröffnet den Lotsendiensten einen millionenschweren Markt. Schon für 2021, das erste volle Geschäftsjahr, rechnet Westermeyer mit zwei bis drei Millionen Euro an Umsatz für die Plattform. Und hofft auf das Alleinstellungsmerkmal des deutschsprachigen Angebots: „Der große Wettbewerb findet in den USA statt, aber die haben den deutschen Markt nicht so sehr auf dem Schirm.“ Jenseits des Atlantiks sammelte G2 in diesem Juni gut 150 Millionen Dollar von Risikokapitalgebern ein und wurde mit einer Bewertung von 1,1 Milliarden Dollar zum Einhorn. Die Unübersichtlichkeit sorgt für ein gutes Geschäft: Die Komplexität beim Softwarekauf sei noch nie so hoch gewesen wie heute – und das Vertrauen der Nutzer in die Anbieter niedrig, jubelt der deutschstämmige G2-Mitgründer Godard Abel.