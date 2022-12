Verkauf in die USA: Logistik-Softwarefirma Transporeon für Milliardensumme verkauft

Die im Jahr 2000 gegründete Firma aus Ulm mit rund 1400 Mitarbeitern vernetzt Logistikfirmen, Lieferanten, Verlader und Einzelhändler auf einer Cloud-Plattform. An das System sind nach Transporeon-Angaben inzwischen 145.000 Spediteure angeschlossen, vor allem in Europa. Über die Software würden im Jahr 25 Millionen Transporte im Wert von 48 Milliarden Euro abgewickelt. „Transporeon ist eine führende Plattform für vernetzte Supply-Chain-Infrastruktur“, sagte Trimble-Chef Rob Painter. „Zudem hat das Unternehmen einen großen Zielmarkt und wächst profitabel.“ Transporeon-Chef Stephan Sieber will die Plattform unter dem neuen Eigentümer auch in Nordamerika etablieren.