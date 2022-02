Verstärkte Hackeraktivität Droht ein europäischer Cyberkrieg?

„Wir haben in Anbetracht der Situation in der Ukraine den Eigenschutz und die Krisenreaktion gestärkt und dazu das Nationale IT-Krisenreaktionszentrum aktiviert“, heißt es auf Anfrage aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Bereits am Donnerstag versandte die Behörde einen „Sonderlagebericht“ an die Chefetagen der Betreiber kritischer Infrastrukturen in Deutschland – ausdrücklich mit Bezug auf die Cyberattacken in der Ukraine. Es war die dritte Warnung binnen weniger Tage.