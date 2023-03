Video-Plattform: Tiktok-Chef will mit Appell an Nutzer US-Verbot abwenden

Zwei Tage vor einer Anhörung im Kongress startet Tiktok eine Kampagne gegen ein drohendes Verbot der vor allem bei Jugendlichen beliebte App in den USA. „Einige Politiker diskutieren ein Verbot von Tiktok“, sagte Firmenchef Shou Zi Chew in einem am Dienstag auf seiner Videoplattform veröffentlichten Beitrag, bei dem das US-Kapitol im Hintergrund zu sehen war. „Damit könnte Tiktok allen 150 Millionen von Euch weggenommen werden.“