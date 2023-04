Videospiele: Sega bietet für Angry-Birds-Entwickler Rovio

Die japanische Videospielefirma Sega Sammy will den finnischen Angry-Birds-Entwickler Rovio Entertainment übernehmen. Sega Sammy habe sich bereit erklärt, ein Angebot in Höhe von 706 Millionen Euro für das finnische Unternehmen abzugeben, teilten die Firmen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.