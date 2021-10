Virtual Reality HTC will mit einer Cyber-Sonnenbrille wieder auferstehen

Die VR-Brille kommt ausgesprochen zierlich daher. Mit knapp 190 Gramm ist sie nicht schwerer als manches aktuelle Smartphone. Zudem erinnert HTCs Neuling mit seinen goldfarbig verspiegelten Gläsern mehr an eine klobig geratene Sonnenbrille, denn an eines der üblichen VR-Headsets. Die nämlich ähneln mit ihren ausladenden Haltebändern, Batteriepacks, Bewegungssensoren, Kameras und Gegengewichten in Größe und Bauform bisher eher Fahrradhelmen. Und mit 500 bis 1000 Gramm Gewicht machen sie das Eintauchen in virtuelle Welten zudem oftmals mehr zur Last als zur Lust.