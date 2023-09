Vorstellung des iPhone 15 So bereitet sich Apple auf einen drohenden Taiwan-Krieg vor

Apple hatte 2010 begonnen, eigene Prozessoren zu designen. Ging es anfangs nur um iPhone und iPad, wendete sich der Konzern im Jahr 2020 auch beim Computer von bisherigen Chip-Lieferanten ab. Gefertigt werden die neuen Apple-eignen Prozessoren exklusiv von TSMC. Vor einem Jahr hatte ein Mitgründer des taiwanischen Unternehmens bestätigt, dass es neben einer noch nicht eröffneten Fünf-Nanometer-Fabrik in Arizona auch ein neues Drei-Nanometer-Werk bauen wird. Kosten: zwölf Milliarden Dollar. Es wird wohl künftig zu signifikanten Teilen Apple bedienen und damit die Produktion des US-Riesen absichern. Der wollte sich auf Anfrage nicht zur Sache äußern.



Künftig dürfte auf Apple-Chips also auch ein „Made in USA“ prangen. Und schon jetzt wird auf vielen iPhone 15 nicht mehr das bisher übliche „Assembled in China“ gedruckt sein. Denn ein gewaltiges Risiko ist für Apple die handarbeitsintensive Montage der iPhones. Die übernahm jahrelang fast exklusiv der taiwanische Auftragsfertiger Foxconn – in einem iPhone-City genannte riesigen Fabrikgelände im Süden der chinesischen Metropole Zhengzhou.