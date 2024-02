Wachstumskurs: Aixtron wächst und zahlt mehr Dividende – Aktie bricht ein

Der Chipanlagenbauer Aixtron sieht sich nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im vergangenen Jahr weiter auf Wachstumskurs. Der Vorstand stellte Zuwächse sowohl für 2024 wie auch ein „starkes Umsatzwachstum“ für 2025 in Aussicht, wie die Firma am Donnerstag mitteilte. Anleger hatten allerdings mehr erwartet. Die Aktie brach zweitweise um fast 22 Prozent ein und führte die Verliererliste im Nebenwerteindex MDax an.