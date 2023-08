Waldbrände als Druckmittel Wie der Meta-Konzern Kanadas Regierung in die Knie zwingen will

„Die Regelung setzt uns einer unbegrenzten Haftung aus“, behauptet Google. Das Unternehmen kündigte an, „wenn das Gesetz in Kraft tritt, Links zu kanadischen Nachrichten aus unseren Such-, Nachrichten- und Discover-Produkten [zu] entfernen und Google News Showcase in Kanada nicht mehr [zu] betreiben“. In der Tat ist bisher im Gesetz weder eine Deckelung der Kosten vorgesehen, noch ist überhaupt definiert, wie genau sich die Gebühren pro Link berechnen.