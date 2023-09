Wall Street: Hype bei Arm-Börsengang weckt Begehrlichkeiten anderer IPO-Kandidaten

Nägel mit Köpfen hatte bereits am Freitag der Lebensmittel-Lieferdienst Instacart gemacht. Auch er strebt in der kommenden Woche an die Börse. Die Preisspanne für die Papiere wurde um zwei Dollar auf jetzt 28 bis 30 Dollar angehoben. Zum Verkauf stehen 22 Millionen Papiere, was am obersten Ende der Spanne Einnahmen von 660 Millionen Dollar bedeuten würde. Insgesamt würde Instacart damit mit etwa zehn Milliarden Dollar bewertet werden. In einer Finanzierungsrunde vor rund zwei Jahren waren es allerdings noch 39 Milliarden Dollar gewesen.