Last not least – Big Data ist schließlich die Voraussetzung für KI – die Einschätzung von „Horizont“-Chefreporter Jürgen Scharrer: „Die abnehmende Strahlkraft der Marken ist eines der dunklen Kapitel des Big Data Marketings.“ Und in seinem Beitrag mit dem Titel „Wider die Algorithmen-Gläubigkeit im Marketing“: „Big Data hat aus Marketing, Werbung und Kommunikation eine tonnenschwere Disziplin gemacht, die wie Stahlbeton auf unseren Köpfen lastet.“