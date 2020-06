Werbung für Corona-Warn-App „Bloß nicht die Rama-Familie“

In klassischen Produktkampagnen preist meist irgendein begeisterter Mensch als Werbeträger das Produkt dem TV- oder Radiopublikum an. Würde das helfen, die Corona-App zu verbreiten?

Also ganz sicher braucht es keine fröhliche Rama-Familie, die sich am Frühstückstisch gut gelaunt über die Vorteile der App austauscht. So ein Heile-Welt-Bild passt nicht zur Coronapandemie, und es passt ja auch nicht zur App. Es geht darum, Vertrauenswürdigkeit auch über Seriosität zu vermitteln und über glaubwürdige Partner.