X und Co. Kostenpflichtige Abos für Kurznachrichten im Netz? Elon Musk hat Recht

All das würde sich ändern, wenn Kurznachrichten und E-Mails Porto kosteten. In dem Moment, in dem der Versand von Nachrichten nicht mehr gratis ist, zerbricht das Geschäftsmodell großer Teile der Schattenwirtschaft im Netz, aber auch für Hassbotschaften und Meinungsmache. Erst recht, wenn die notwendige Angabe von Zahlungsdaten die Absender aus der Anonymität zwingt. Selbst marginale Beträge pro versandter Botschaft würden Hacking-Attacken und Spam-Kampagnen schlagartig unrentabel machen.