Zerstörte Seekabel vor Jemen „In der Region ist nicht viel Platz, da liegen die Seekabel dicht beieinander“

Ist inzwischen klarer, was den Schaden verursacht hat? Ein Versehen, ein Unfall oder ein Anschlag?

Nach allem, was wir aus der Szene hören, war es tatsächlich ein Anker jenes Frachters, den die Huthi-Rebellen beschossen und am Ende versenkt haben. Irgendwann hat die Besatzung das Schiff verlassen und – man macht das wohl so in der Seefahrt – den Anker geworfen, damit das unbemannte Schiff nicht haltlos in der Gegend herumschwimmt. Leider hat der Anker aber das Schiff nicht gehalten. Das treibende Wrack hat ihn über den Meeresboden geschleppt und dabei hat er die drei betroffenen Leitungen zerrissen, bevor das Schiff schließlich gesunken ist. In der Region ist nicht viel Platz, da liegen die Seekabel dicht beieinander und da kann das leider passieren. Einfach ausgedrückt würde ich sagen: Dumm gelaufen. Aber sowas passiert halt.