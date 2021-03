Zoom-Müdigkeit So lässt sich der Stress vorm Monitor mindern

Was die Ermüdung verursachen könnte, hat der US-Forscher Jeremy Bailenson in einem Beitrag für das Fachmagazin Technology, Mind and Behaviour untersucht. Darin gibt der Gründungsdirektor des Virtual Human Interaction Lab und Professor für Kommunikationswissenschaften an der Stanford University auch Tipps, wie sich die Betroffenen gegen die Mattheit wappnen können.