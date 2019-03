Zuckerbergs Kryptowährung: Wird Facebook jetzt die neue EZB?

Facebook ist sich dieser Gefahren bewusst. Statt den staatlichen Zentralbanken mit einer neu geschöpften Währung Konkurrenz zu machen, will das Unternehmen seine Kryptowährung daher als ein Quasi-Zertifikat auf die etablierten Währungen konzipieren. So soll die neue Facebook-Währung an einen Währungskorb aus Dollar, Euro und anderen Papiergeld-Währungen gekoppelt werden. Denkbar sei auch, so die NYT, dass Facebook seine neue Währung durch Papierwährungen in seinem Besitz deckt. Das würde die Währung stabilisieren und verhindern, dass erratische Kursschwankungen sie zum Spekulationsobjekt machen.