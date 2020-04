Zwischen E-Mail und Facebook Digitale Botschaftshilfe wäre startklar – allein das Geld fehlt

In nur wenigen Tagen entwickelte die Gruppe eine Plattform namens IDA, die den Informationsfluss zwischen Deutschen im Ausland und den örtlichen Vertretungen optimieren soll. Die Applikation will sicherstellen, dass jeder Nutzer zu jeder Zeit Zugang zu allen für ihn relevanten Informationen bekommt, die nötig sind, um eine mögliche Ausreise oder andere Hilfeleistungen schnellstmöglich zu organisieren. Besonders in Krisenzeiten soll das Personal der Botschaften so entlastet werden. In der aktuellen Corona-Krise wird deutlich, wie dezentralisiert die deutschen Auslandsvertretungen versuchen, die Bürger auf den neuesten Stand zu bringen.