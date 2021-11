Coronaimpfung SafeVac: Warum die Impf-App des Bundes zu lahm ist – nicht nur fürs Boostern

Es geht dabei aber nicht nur um die Verlässlichkeit der aktuell laufenden Beobachtung, sondern auch um die Chance, Menschen für medizinische Datenspenden zu motivieren. Denn wer freiwillig so viel Fleiß für die Forschung zeigt, darf auch einen Preis erwarten – etwa ein Update darüber, zu welcher Erkenntnis sein Engagement beigetragen hat. Doch um das herauszufinden, müssen sich die Nutzerinnen und Nutzer der SafeVac-App bisher selbst durch die PEI-Seiten klicken. Im Sicherheitsbericht, der zuletzt am 26. Oktober veröffentlicht wurde, gibt es am Ende ein kleines Kapitel zur App mit wenigen knappen Sätzen.



In 2.632 Meldungen (0,37 Prozent) wurden demnach via SafeVac „schwerwiegende Reaktionen“ berichtet. Zu den häufigsten Beschwerden gehörten dabei vorübergehende Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Muskelschmerzen, Schwindel, Schwellung an der Injektionsstelle, Schüttelfrost, Fieber und Gelenkschmerzen.