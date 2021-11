Debatte um den Glasfaserausbau Wir brauchen schnelles Internet – und zwar zügig!

Es stimmt: Wer zum Beispiel schon einmal in Asien unterwegs war, sieht, dass der Ausbau des Glasfasernetzes andernorts ganz anders angegangen wird als in Deutschland. Da hängen die Kabel an Masten oder werden an Häuserwände getackert. Das „Wie“ ist beim Ausbau der digitalen Hauptschlagadern in anderen Ländern zweitrangig – Hauptsache, es geht schnell. Nicht verwunderlich, dass dadurch Länder wie Südkorea oder Japan ganz oben in den Ranglisten der Verfügbarkeit des schnellen Internets stehen und demgegenüber hierzulande weniger als 20 Prozent der Haushalte und Unternehmen mit echter Glasfaser bis in die Gebäude verbunden sind.