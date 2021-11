Digitale Pioniere Welche Mittelständler bei der Digitalisierung weit vorne sind

Supersmart heißt das System, das die traditionelle Waage mit moderner Digitaltechnologie pimpt. Entwickelt hat es der deutsche Mittelständler Bizerba gemeinsam mit einem israelischen Start-up. Im Ausland sei das System schon bei mehreren Handelsketten im Einsatz, sagt Bizerba-Chef Andreas Kraut: „Metro in Osteuropa setzt auf unsere Lösungen und arbeitet am weiteren Rollout.“ Außerdem gebe es weltweit eine Reihe von Pilotprojekten. In Deutschland testeten neben Metro auch Edeka-Kaufleute das System.