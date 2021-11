Kreislaufwirtschaft für Fahrräder Engpässe am Fahrradmarkt: So umschiffen Start-ups die Lieferkrise

Diese Situation lockt weitere Gründer an, die statt auf Neuware auf gebrauchte Fahrräder setzen. So ist im Juni mit Buycycle ein Marktplatz gestartet, der private Verkäufer und Käufer zusammenbringen will. Anders als bei Ebay Kleinanzeigen können Kunden wie in einem Onlineshop die Räder nach Ausstattung und Größe filtern. Die Zahlungen wickelt Buycycle ab und räumt Kunden ein Rückgaberecht ein, falls Angaben in der Produktbeschreibung falsch waren. Verkäufer lockt das Start-up damit, dass die Anzeigenerstellung leicht von der Hand geht: Für aktuell 50.000 Modelle werden Angaben zu technischen Daten automatisch erstellt. Zudem unterbreitet die Software Preisvorschläge. Für den Versand stellt Buycycle Verpackungen und organisiert eine Spedition.