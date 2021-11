Nach Hackerangriff auf Eberspächer Werden jetzt Heizungen und Auspuffe für Autos knapp?

Der schwere Hackerangriff, der seit dem 25. Oktober weite Teile von Produktion und Verwaltung des Automobilzulieferers Eberspächer lahmlegt, dürfte bald auch die Versorgung der deutschen Automobilhersteller mit Komponenten für Abgas-, Heizungs- und Klimatechnik gefährden. „Bei einer so schwerwiegenden Attacke drohen Unternehmen selbst unter besten Umständen wochenlange Produktionsstörungen“, so Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.