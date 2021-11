Neues Mobilfunkgesetz Verschwindet jetzt endlich die Sim-Karte?

Doch trotz all dieser Vorteile setzt sich die eSIM bislang noch nicht durch. Noch nicht. Denn eine neues Gesetz im Verbraucherschutz könnte Widerstände gegen die praktische Technologie nun aufbrechen, die den anachronistischen Plastikkärtchen bis heute ihr Überleben sichern. Doch der Reihe nach. Denn die Gründe für die schleppende Verbreitung sind vielfältig.



Zum einen sind, auch rund fünf Jahre nach dem Vertriebsstart der ersten eSIM-tauglichen Telefone in Deutschland, entsprechende Smartphones noch immer Raritäten in der Mobilfunkwelt. Nur ein Zehntel aller derzeit neu verkauften Handys sind bisher überhaupt mit einem eSIM-Chip ausgerüstet, so eine Erhebung des Vergleichsportals Verivox von Ende Oktober.