SMS-Digitalisierungschefin Katja Windt: „Wir schaffen Stahlwerke, die sich autonom steuern lassen“

Der Mangel an jungen Frauen und Mädchen in Technik-Berufen und in den Ingenieurswissenschaften ist dabei auch für Windt eine Herausforderung: „Es liegt mir am Herzen, dass mehr Frauen in diesen Bereich gehen“, sagt sie. Früher, erzählt Windt, habe sie selbst bei Anfragen an Schulen referiert und versucht, in vielen Gesprächen gerade Mädchen und junge Frauen für Technik zu begeistern, auch als Mentorin für Studentinnen ist sie aktiv gewesen. Windt hat selbst drei Kinder, zwei davon sind schon aus dem Haus. Sie weiß, wie prägend Vorbilder sind, gerade in der Schule. Bei SMS Digital liegt der Frauenanteil derzeit bei rund 24 Prozent.