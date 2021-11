„Software as a Service“ Warum sich der deutsche Mittelstand mit IT aus dem Ausland so schwer tut

Aus der Ferne ist das kaum zu leisten. Die Expansion nach Deutschland erfordert daher in den meisten Fällen auch eigene Mitarbeiter im Land. Wenn es nach den Beobachtungen von Berater Hille geht, am besten sogar eine eigene GmbH – die vermittelt dem Mittelstand mehr Seriosität als ein Service-Center in Houston oder London. Der US-Anbieter Safeguard Global, dessen Programme bei der Gehaltsabrechnung und Personalverwaltung helfen, kündigte in diesen Tagen an, sein Büro in Deutschland kräftig auszubauen – „um näher an seinen Partnern in der DACH-Region zu sein und potenzielle Partner für sich zu gewinnen.“ Häufig werden dabei große Hoffnungen auf relativ wenige Schultern verteilt: Etwa zehn von 1000 Collibra-Mitarbeitern sitzen aktuell in Deutschland, berichtet Gründer Van de Maele.