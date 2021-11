Tether Das Milliardenrätsel hinter dem Stablecoin

Tatsächlich gibt es aber sogenannte Stablecoins, deren Preis stattdessen gar nicht schwankt. Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Wert an eine Währung gebunden ist, in den meisten Fällen an den Dollar. So ist es zum Beispiel bei Tether, dem nach Marktkapitalisierung größten Stablecoin. Sein Preis liegt stabil bei einem Dollar.