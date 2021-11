Untersuchung der ING-Bank: Studie kürt Berlin erneut zum innovativsten Bundesland – Hamburg holt aber auf

Berlin wird in einer Studie das sechste Jahr in Folge zum innovativsten Bundesland gekürt. Eine landesweit einmalig Gründerszene und die hohe Beschäftigung im Hochtechnologie-Sektor sorgen für den erneuten Spitzenplatz auf dem Siegertreppchen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Untersuchung der ING-Bank hervorgeht.