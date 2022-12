Wallet für Bitcoin & Co. erstellen Was ist eine Wallet und wo bekommt man sie?

Wer Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether kaufen will, braucht eine sogenannte Wallet. Sie erlauben Anlegern den Zugriff auf ihre Coins, da solche Cyberdevisen in dieser Wallet gespeichert werden. Doch was genau ist eine Wallet, was ist der Unterschied zwischen einer Hot Wallet und einer Cold Wallet und wo bekommt man sie? Ein Überblick.