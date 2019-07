50 Jahre Apollo-Programm Deutsche Wertarbeit am Zoll vorbei zum Mond

Es vergingen damals Wochen bis auch Ingenieur Hitzschke erfuhr, dass er einen Anteil an der Apollo-Mission hatte. „Meine Freunde staunten, dass ich die Prismen in der Hand hatte, die nun auf dem Mond waren”, erzählt er. Noch heute, mit 81 Jahren, redet er bei dem Gedanken schneller vor Begeisterung.



Hitzschke ist in Rente, aber Heraeus arbeitet heute noch für die Raumfahrt. High-Tech aus Hanau ist an Bord der europäischen Raumsonde Gaia, die die bisher umfangreichste Karte der Milchstraße zeichnet. Auch für den Gravitationswellendetektor Lisa, den die Europäische Weltraumorganisation Esa ins All schicken will, soll Heraeus Technik liefern.



Dass die Nasa 2024 wieder Astronauten zum Mond schicken möchte, findet Ingenieur Hitzschke richtig. „Wir können bei Wissenschaft und Technik nicht einfach sagen: Wir hören auf”, sagt er. „Wir müssen weiter machen, weil wir so vieles noch nicht kennen.” Der Retroreflektor auf dem Mond macht schließlich auch weiter – auch 50 Jahre nach der Landung von Apollo 11.