Abwanderung aus Deutschland abhalten: Merkel will Deutschland für KI-Forscher flexibler machen

PortoBundeskanzlerin Angela Merkel will Forscher im Bereich der Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz in Deutschland halten. „Da müssen wir vielleicht an mancher Stelle unsere Flexibilitäten erhöhen, um einfach auch wettbewerbsfähig zu sein“, sagte Merkel am Mittwoch in einer Diskussionsrunde mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa und Studenten an der Universität Porto.