Akku-Technik: CATL kündigt Massenproduktion von Eisenphosphat-Batterie für 2023 an

Der chinesische Batterieproduzent CATL will in diesem Jahr mit der Massenproduktion und Auslieferung der neuen M3P-Batterien beginnen. Diese Batterien basieren auf neuen Materialien (Eisenphosphat) und sollen eine bessere Leistung bringen als die bisherigen Akkus. Zudem sollen sie weniger kosten als auf Nickel oder Kobalt basierende Batterien, wie CATL-Chairman Zeng Yuqun bei einer Online-Investorenveranstaltung am Freitag sagte.