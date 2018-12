Alexander Gerst über seine Zeit im All „Ich hatte schon den Orangensaft kaltgestellt für meine Crew“

Anfang Dezember kommt die Ersatzmannschaft an Bord – drei Astronauten, die Gerst aus dem Training seit Jahren kennt und die eigentlich nicht zeitgleich mit ihm zur ISS fliegen sollten. Jetzt sind seine Freunde mit an Bord – eine Überraschung, die Gerst Freude macht. Aber er sendet auch immer wieder besorgte Botschaften per Videoschalte zur Erde, um den Menschen seinen Blick auf den Planeten zu schildern – und ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig der kleine blaue Punkt im All ist, der einzige, auf dem Menschen leben. Und der durch Klimawandel und Verschmutzung bedroht ist wie nie.



Am 20. Dezember heißt es für Gerst dann Abschied nehmen: Er steigt mit zwei Crewmitgliedern in die Sojus-Kapsel, dockt von der ISS ab und startet das Manöver zum Wiedereintritt in die Atmosphäre. Wieder ein Stressmoment, als sich herausstellt, dass das Funkkabel im Raumanzug seines Kollegen Sergei Prokopyev defekt ist. Entweder lässt er sein Visier offen, um ein Headset zu benutzen, oder schließt es, kann aber nicht kommunizieren. Gerst bleibt cool, lässt den Kollegen das Visier in ruppigen Momenten des Abstiegs schließen. „Ich habe dann die Kommunikation mit der Bodenkontrolle übernommen“, erzählt er.