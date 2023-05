Alternative Proteine Wie Europa die Zukunft der Ernährung verschläft

Laut der europäischen Novel-Food-Verordnung müssen Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 nicht in signifikantem Maß in der EU konsumiert wurden, eine Prüfung durchlaufen. Das führt dazu, dass etwa das US-Unternehmen Eat Just für sein veganes Ei den Behördenweg abklappern musste, weil das Produkt Mungbohnen enthält. Dass die Hülsenfrüchte in Asien seit langem massenhaft konsumiert werden, ist für den Gesetzgeber kein Argument.