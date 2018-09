App Natural Cycles US-Behörde genehmigt Verhütung per Smartphone

Die Firmengründer, Elina Berglund und Raoul Scherwitzl, sind ein verheiratetes Paar und arbeiteten beide früher als Ärzte. Berglund gehörte einem Team von Wissenschaftlern an, das in der Kernforschungseinrichtung Cern in der Schweiz nach dem Higgs-Boson forschte. Nach der Entwicklung eines Algorithmus zur Familienplanung wechselte das Paar in die Wirtschaft und entwickelte eine App, um sich einen breiteren Markt zu erschließen.