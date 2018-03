Asteroid Oumuamua: Mysteriöser Asteroid stammt wohl aus Doppelstern-System

Nach den Modellrechnungen der Forscher besitzen nur wenige Sterne einen Planeten, der groß genug wäre, um mit seiner Gravitation die Bahn eines größeren Asteroiden so zu stören, dass er aus seinem Sonnensystem befördert wird. Viel wahrscheinlicher ist die Annahme, dass Oumuamua aus einem Doppelstern-System stammt, in dem zwei Sterne einen gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen. Solche Doppelsysteme kommen im All häufig vor, und nach den Berechnungen der Forscher sind sie sehr effiziente „Asteroiden-Schleudern“.