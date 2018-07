Astro-Alex auf der ISS: Für Fußball haben Raumfahrer kaum Zeit

Gerst war am 6. Juni als Co-Pilot einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS gestartet und zwei Tage später beim Außenposten im All angekommen. Dort forscht der Mann aus Künzelsau in Baden-Württemberg nun zusammen mit zwei Russen und drei Amerikanern. Bis Dezember soll der Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in dem Labor rund 400 Kilometer über der Erde arbeiten.