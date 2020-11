Auf Nerzfarmen entdeckt Corona-Mutation in Dänemark: Forscher warnen vor Panikmache

Ein ganzer Landesteil ist im Lockdown, bis zu 17 Millionen Nerze müssen getötet werden: Die dänische Regierung hat drastische Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung eines neuen Mutanten des Coronavirus zu stoppen. Das Gefährliche an dem „Cluster 5“ genannten Mutanten laut der dänischen Regierung: Er könnte unempfindlich gegen die Impfstoffe sein, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. „Im schlimmsten Fall haben wir eine Pandemie, die in Dänemark von vorn beginnt“, heißt es von Seiten der Behörden. Doch dänische Forscher warnen die Regierung davor, Panik zu verbreiten.