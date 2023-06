Automatische Laderüssel Das kabellose Elektroauto-Laden kommt

Die Lösung fanden die Easelink-Ingenieure in der Matrix: Die Platte enthält ein Muster aus vielen Leitern, Nullleitern und Erden in regelmäßigen Abständen. „Der Connector ist genau so groß, dass er immer drei Leiter erwischt, egal, wo genau auf der Matrix er auftrifft“, erläutert Stockinger. Ein Magnet zieht ihn auf den letzten Millimetern dann genau auf den richtigen Platz. Nur an den drei Phasenpunkten, auf denen der Rüssel sitzt, fließt dann Strom; die anderen in der Matrix bleiben stromlos.