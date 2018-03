Automatisierung in der Baubranche: Der Roboter hält Einzug auf der Baustelle

Dabei geht es auch darum, mit den neuen Maschinenkollegen Seite an Seite und Hand in Hand zu arbeiten: Mitarbeiter des Bauunternehmens Berich in Eaglewood in Colorado haben sich schon einige Wochen lang in die neue Kooperation einführen lassen. Ihr Maurer-Roboter SAM, eine Abkürzung für „Semi-Automated Mason“ (Halb-automatischer Maurer), setzt Stein auf Stein einer neuen Grundschule.