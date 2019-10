Banarjee, Duflo, Kremer Wirtschaftsnobelpreis geht an Armutsforscher

Alle drei Preisträger lehren an US-Universitäten: Abhijit Banerjee, 1961 in Kalkutta in Indien geboren, machte 1988 seinen Doktor an der Harvard University in Cambridge, USA und lehrt als Ford Foundation International Professor Ökonomie am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esther Duflo, 1972 in Paris geboren, lehrt ebenfalls am MIT in Cambridge und hat die Abdul-Latif-Jameel-Professur für Armutsbekämpfung und Entwicklungsökonomik inne. Michael Kremer, 1964 in den USA geboren, promovierte 1992 an der Harvard University und arbeitet heute als Gates-Professor für Entwicklungsgesellschaften an seiner Alma Mater.



Die 47-jährige Duflo ist erst die zweite Frau und zugleich die jüngste Person, die je den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat.