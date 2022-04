Bayrische Drohnen für die Ukraine „Eine unserer Drohnen wurde von den Russen abgeschossen“

Was ist deren Aufgabe?

Unsere Drohnen sind nicht bewaffnet, sondern dienen dazu, russische Stellungen aufzuklären. Sie markieren Ziele und übermitteln die Koordinaten an ukrainische Artillerie und Jagdbomber, die sie dann beschießen können. Unsere Drohnen können dabei zwei bis drei Stunden rein elektrisch vollkommen lautlos in der Luft bleiben, decken einen Umkreis von 20 Kilometern ab, in einer Flughöhe von bis zu 1000 Metern. Was unsere Drohnen aber besonders macht, ist die Tatsache, dass sie senkrecht starten können, wie ein Hubschrauber. Im Flug neigen sie dann die Rotoren einfach nach vorn. Die Drohnen können dann mithilfe der Tragflächen energiesparend gleiten. So brauchen sie keine Startbahn und kein Katapult.