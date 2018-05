Belastbarer als Stahl: Forscher entwickeln stärkstes Biomaterial der Welt

Aus den belastbaren Zellulose-Fäden lassen sich Materialien für unterschiedlichste Anwendungen weben. Das Material könnte beispielsweise als umweltfreundliche Kunststoffalternative in Autos, für Möbel oder in Flugzeugen genutzt werden. Auch medizinische Anwendungen wären denkbar, so Sörderberg: „Unser neues Material hat Potenzial für die Biomedizin, da Zellulose vom Körper nicht abgestoßen wird.“